رئيس الصومال لآبي أحمد: أتمنى لك نجاحا كبيرا

بعث الرئيس الصومالي محمد فرماجو، اليوم الأحد، برسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال فرماجو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "أقدم أحر التهاني لرئيس الوزراء آبي أحمد على الحصول على تفويض جديد وقوي من شعب إثيوبيا".

I warmly congratulate PM @AbiyAhmedAli on regaining a strong mandate from the people of #Ethiopia. #Somalia will continue to work with the his government to further strengthen our bilateral relations to benefit our two people and wider region. I wish you great success, Mr. PM. — Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) July 11, 2021

وأتم قائلا: "أتمنى لك نجاحا كبيرا".

وأضاف أن " الصومال سيواصل العمل مع حكومة آبي أحمد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لصالح شعبيهما والمنطقة".

وكان حزب "الازدهار" الحاكم في إثيوبيا، الذي ينتمي له رئيس الوزراء آبي أحمد، قد فاز، أمس السبت، بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وأعلن عن فوز حزب الازدهار الحاكم بـ410 مقاعد، وفاز مستقلون بـ4 مقاعد، وحصد حزب الحركة الوطنية لأمهرة 5 مقاعد، وحزب المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة حصل على 4 مقاعد، بينما فاز الائتلاف الديمقراطي الشعبي لجنوب إثيوبيا المعارض على مقعدين فقط.

وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ إقرار الدستور الوطني الإثيوبي في عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يمثل حزب الازدهار (الحاكم)، ويحظى رئيس الحزب الفائز في هذه الانتخابات بمنصب رئيس الوزراء.