مزاد علني سعودي على "الخروف المدلل" بسعر خيالي فاق آلاف الدولارات

تم تداول مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لمزاد علني على خروف بلغ سعره 70 ألــف ريــال سعــودي (18661 دولارا أمريكيا).

وأظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الناس يرغبون في شراء الخراف بمناسبة قرب عيد الأضحى.

🔴شاهد .. مزاد على خروف أبيض يصل إلى سعر صادم ! pic.twitter.com/A9uFkQZan8 — 𝓗𝓾𝓷𝓽𝓮𝓻 🇺🇲🇸🇦 (@eusticehunter) July 11, 2021

وعرض البائعون خرافهم للبيع في السوق، حيث بدأ سعر أحد الخراف من 5 آلاف ريال، حتى ارتفعت المزايدة عليه وبلغت 70 ألف ريال سعودي.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، أن الثلاثاء الموافق لـ 20 يوليو/ تموز الجاري، سيكون أول أيام عيد الأضحى، وأن وقفة عرفة ستكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو.