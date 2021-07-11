خبير عسكري: تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات مستمرة "أمر طبيعي"

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد هيثم حسون، إن تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات مستمرة "أمر طبيعي"، لأنها تعد "قوات احتلال غير شرعية"، ويجب إجبارها على الخروج من المنطقة.

وأضاف حسون في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا، تتم بتنسيق بين بعض طلائع المقاومة الشعبية هناك وبين بعض الفصائل العراقية التي تتعرض لهجمات من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الحدود السورية العراقية أو في الداخل العراقي"، بحسب قوله.

وأوضح أنه "طالما لم يكن هناك أي إعلان عن تبني الهجوم من جهة معينة، فإن الجهات التي تعرضت لاعتداءات أمريكية هي من تقوم بتنفيذ تلك العمليات".

وأرجع الخبير العسكري السوري، أسباب تصعيد الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا إلى "وجود قوات الاحتلال الأمريكي بشكل غير شرعي، وأيضا الدعم غير المحدود للمليشيات الكردية التي تقوم بسرقة الموارد بالتنسيق من القوات الأمريكية".

وأشار إلى أن "تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات مستمرة هو أمر طبيعي، لأنها تعد قوات احتلال غير شرعية، ويجب إجبارها على الخروج من المنطقة".

كما اعتبر أن قرار واشنطن بتقليص عدد قواتها في المنطقة "غير جدي"، لافتا إلى أن الأمر يأتي ضمن "البروباغندا" التي تريد الولايات المتحدة فرضها على المنطقة وبث نوع من الطمأنينة على أنها ستنسحب.

وتابع قائلا: "حقيقة الأمر أن لدى أمريكا خطة للبقاء واستمرار احتلالها للأراضي السورية والبقاء في الأراضي العراقية بذريعة دعم العراق في مكافحة الإرهاب".

وكانت القواعد العسكرية للقوات الأمريكية المنتشرة في ريف دير الزور شرقي سوريا، قد تعرضت، في الأونة الأخيرة، إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.