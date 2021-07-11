الوضع الوبائي في تونس يتأزم مع تزايد الحالات الخطرة

ارتفع عدد التونسيين المصابين بفيروس "كورونا"، والذين يخضعون للعلاج داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، اليوم الأحد، إلى 4374 مصابا.

وبحسب البيانات الحكومية، فهناك 631 مصابا، حاليا، يخضعون للعلاج في أقسام العناية المركزة في القطاعين، ويخضع 153 مصابا آخرين للتنفس الاصطناعي، بحسب ما نقلته شبكة "نسمة" التونسية.

في آخر حصيلة سجلتها تونس، أضيف 9286 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و194 وفاة، ليبلغ إجمالي عدد إصابات "كورونا" 491 ألف، وترتفع الوفيات إلى 16244.

تفاقم وضع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في تونس بشكل كبير، أخيرا، ما دفع الحكومة إلى إعلان إجراءات عديدة تشمل تطبيق قانون الطوارئ الصحية للحد من انتشار الفيروس، فيما أعلنت عدة دول أبرزها مصر وقطر وتركيا والكويت تقديم مساعدات طبية عاجلة لدعم النظام الصحي في تونس.

وقبل أيام، قالت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، إن "الوضع الوبائي في تونس كارثي، وتفاقم الوضع الوبائي في فترة وجيزة جعل المنظومة الصحية عاجزة عن التكفل بجميع المرضى القادمين على المستشفيات".

وأرسلت دول عديدة مساعدات طبية إلى تونس، ومنها مصر، حيث أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم السبت، "وصول طائرتين عسكريتين تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر".

كما أعلن الديوان الأميري القطري، السبت، إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات والمواد الطبية إلى تونس، حيث تتضمن هذه المساعدات مستشفى ميداني بسعة 200 سرير، مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي.