إعلام: الكويت تستعد لبدء رحلات الطيران المباشرة إلى المغرب

تخطط إحدى شركات الطيران الكويتية لبدء رحلات الطيران المباشرة إلى المغرب، بفتح مبيعات التذاكر، إثر موافقة مجلس الوزراء على استئناف الرحلات المباشرة مع 12 دولة.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها علمت ذلك من مصدر في مطار الكويت، أشار إلى وجود تنسيق لبدء الرحلات المباشرة إلى المغرب اعتبارا من أغسطس/ آب المقبل.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن ذلك سيجري على مرحلتين، بحيث يكون خط الرحلات الأول هو: "الكويت – ملقا – كازابلانكا – الكويت"، ويبدأ من 1 حتى 15 أغسطس.

أما الخط الثاني: "الكويت - كازابلانكا - ملقا - الكويت"، ويبدأ من 19 حتى 31 أغسطس المقبل، على أن يتم تسيير رحلتين كل أسبوع.

وكانت السفارة المغربية في الكويت قد أصدرت بيانا بشأن المواطنين والمقيمين أوضحت فيه أن الراغبين في زيارة المملكة المغربية يجب عليهم إجراء اختبار كورونا "بي سي آر" خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد صعود الطائرة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة حول العالم، في الأول من يوليو/ تموز الجاري، إثر تعليقها لأسباب صحية متعلقة بمكافحة "كورونا".

وشمل القرار كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا والبوسنة والهرسك وإيطاليا وهولندا والنمسا واليونان وقرغيزستان وسويسرا وألمانيا.