يستعد المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، هذه الأيام، لموسم الحج لعام 2021، حيث يجري حج هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة مثل العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهذا العام، تعمل رئاسة شؤون المسجدين الحرام والنبوي على أن تتم ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 10 لغات، حسب موقع "العربية.نت".

وتتم إذاعة خطبة يوم عرفة أيضا على منصة إلكترونية بعنوان "منارة الحرمين"، وكذلك عبر موجات الراديو.

ويصل عدد اللغات التي تستخدم للإرشاد داخل المسجد الحرام إلى 25 لغة.

وهناك مشروع تعمل عليه رئاسة شؤون الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة إلى عدة لغات، لكي تصل إلى جميع الحجاج بلغاتهم من خلال منصات مرئية ومسموعة.