سلطنة عمان والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء "مجلس التنسيق المشترك"

وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء "مجلس التنسيق المشترك"، بهدف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم استنادا إلى توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق.

خادم الحرمين الشريفين وجلالة سُلطان عُمان يشهدان بحضور سمو ولي العهد , توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.#السلطان_هيثم_يزور_المملكة #واس pic.twitter.com/d14Z2UoTZR — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 11, 2021

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين، أن الهدف من إنشاء المجلس هو "التشاور والتنسيق المستمر في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات".

وأشارت إلى أن ذلك "سيساهم في تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة".

وفي السياق، تبادل الملك السعودي مع سلطان عمان الأوسمة بقصر نيوم مساء اليوم.

حيث منح السلطان هيثم الملك سلمان وسام "آل سعيد" والذي يعد أرفع الأوسمة العُمانية، كما منح الملك سلمان السلطان هيثم قلادة "الملك عبد العزيز" التي تعد أرفع الأوسمة السعودية التي تمنح إلى الملوك والرؤساء.

ويزور سلطان عمان المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.