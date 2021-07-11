حميدتي يوجه رسالة إلى أبناء النيل الأزرق

وجه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، النائب الأول لرئيس المجلس الانتقالي في السودان، رسالة إلى أبناء ولاية النيل الأزرق تحدث فيها عن أهمية نبذ خطاب الكراهية والتخلي عما وصفه بـ "النعرات القبلية".

جاء ذلك خلال خطاب جماهيري، في النيل الأزرق بمناسبة تنصيب حاكم جديد للولاية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.

وأكد حمدتي خلال كلمته أن ولاية النيل الأزرق لها أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المجاور لدولتي إثيوبيا وجنوب السودان، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود بناء علاقات حسن الجوار.

دقلو يدعو أبناء ولاية النيل الأزرق إلى بناء السلام ونبذ خطاب الكراهية والى قبول الآخر، والتسامي فوق النعرات القبلية https://t.co/ZemZWaedwd#سونا #السودان pic.twitter.com/WQFpU472zf — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 11, 2021

وتحدث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تحديات المرحلة الانتقالية في السودان، وخاصة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوداني.

ولفت حميدتي إلى أن مناخ الديمقراطية والحرية يتطلب فهما صحيحا، حتى لا يتحول إلى فوضى تتسبب في تعطيل عجلة التنمية في البلاد.