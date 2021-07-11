إعلام إسرائيلي: افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب الأربعاء المقبل

وكتبت صفحة "إسرائيل في الخليج" تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيها، إنه "سيتم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب يوم الأربعاء القريب".
سيتم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب يوم الأربعاء القريب بمشاركة ضيف الشرف الرئيس هرتسوغ.— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) July 11, 2021
خطوة مهمة اخرى في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين pic.twitter.com/kk6fYj3RNn
وتابعت بأنه سيجري الافتتاح "بمشاركة ضيف الشرف الرئيس هرتسوغ"، مشيرة إلى أنها ستكون "خطوة مهمة أخرى في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".
يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع مع إسرائيل في واشنطن.
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