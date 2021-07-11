تسجيل
20:24 GMT11 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرتل الأمريكي المنسحب من من القواعد الأمريكية المتواجدة في محافظتي الرقة وحلب، سوريا 20 أكتوبر 2019

    خبير عسكري لـ "سبوتنيك": قد نصحو على رحيل القواعد الأمريكية من شرقي سوريا

    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/24/1043202403_0:50:1200:725_1200x675_80_0_0_71706038428bcb34f5efe622ed74391f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107111049539496-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    اعتبر الخبير العسكري، العميد الركن المتقاعد عبد الحنان المحيمد، أن تصاعد عمليات استهداف القواعد الأمريكية وجيوش دول ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم، شرقي سوريا، هو "تصاعد منطقي وشرعي لعمليات المقاومة الشعبية العشائرية في منطقة الجزيرة والفرات، وذلك بعد ارتفاع حالة الوعي والتمسك بالحقوق لدى أبناء القبائل، وقد ننام على تواجد قواعد، ونصحو على عدم وجودها ورحيلها خلال فترة قياسية".

    وأضاف العميد الركن المحيمد في تصريح لـ "سبوتنيك" بأن :"جميع مكونات المجتمع في منطقتي الجزيرة و الفرات شرقي سوريا، اللتان تعتبران سلة غذاء سوريا ومنبع الثروات الباطنية خصوصاً النفط و الغاز، وصلوا إلى مرحلة الإجماع التام بان لا بديل ولا طريق للتخلص من الاحتلال وأعوانه إلا بالمقاومة الشعبية المسلحة لأنها الطريق الصحيح والشرعي والإنساني الوحيد لتخلص من القوى الاستعمارية عبر التاريخ".

    خبير عسكري لـــ سبوتنيك: قد نصحوا على رحيل القواعد الأمريكية من شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    خبير عسكري لـــ "سبوتنيك": قد نصحوا على رحيل القواعد الأمريكية من شرقي سوريا

    وبين العميد المتقاعد عبدالحنان المحيمد، وهو أحد وجهاء قبيلة البكارة العربية في الجزيرة، بحسب تقديراته العسكرية فإن العمليات التي تمت خلال الأيام الماضية، والاستهدافان اللذان حصلا اليوم الأحد 11 تموز /يونيو، في قاعدتي حقل "كونيكو للغاز" و"حقل العمر النفطي" كان لهما تأثير عسكري كبير على القوات المحتلة، التي تعتبر نفسها أهم وأقوى الجيوش في العالم.

    وأضاف: "تم دك قواعدها وارتفعت أعمدة الدخان منها وأصيبت آلياتها مع معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية في صفوفها باعتبارها مناطق منبسطة ومفتوحة وتقع في جغرافية سهلة عسكرياً لذلك نتائج هكذا استهدافات يكون من الجانب العسكري جسيم وكبير بحسب المحيمد، حتى لو أخفى الأمريكي النتائج".

    وفي السياق، توقع العميد الركن المتقاعد المحيمد، وهو عضو سابق في مجلس الشعب السوري، أن عمليات الاستهداف ستستمر بحسب تقديراته العسكرية، وبأنها ستتطور إلى أكثر من ذلك وقد تصل إلى المواجهة المباشرة مع جنود الاحتلال، أو استهداف آلياتهم و مدرعاتهم بالقذائف والعبوات الناسفة ،كما حدث بإدخال الطائرات المسيرة التي حققت أهدافاً مهمة في قصف أكبر قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي الذي يعتبر بدوره من أكبر حقول النفط في سوريا.

    وأشار العميد عبدالحنان إلى أن الجيش الأمريكي "معروف بسياسيته الانهزامية السريعة، وهاهو ينسحب مذلولاً من افغانستان والعراق، وهاهو ما سيحدث خلال الأيام والأسابيع القادمة في سوريا مع استمرار تصاعد وتيرة عمليات المقاومة التي يدعمه الرفض الشعبي الكبير لأبناء الجزيرة والفرات السورية للتواجد الاحتلاليين الأمريكي والتركي، اللذان هما سبب مصائب الشعب السوري خصوصاً من الجانب الاقتصادي من خلال فرض العقوبات وسرقة ثروات الشعب وفق ما يسمى "قانون قيصر "الجائر" الذي هدفه خنق المواطن السوري".

    خبير عسكري لـــ سبوتنيك: قد نصحوا على رحيل القواعد الأمريكية من شرقي سوريا
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    خبير عسكري لـــ "سبوتنيك": قد نصحوا على رحيل القواعد الأمريكية من شرقي سوريا

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في شرقي سوريا أن القواعد الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في كل من معمل "كونيكو" للغاز و"حقل العمر النفطي "شرقي دير الزور اللذان يقعان بالقرب من معاقل قبيلة "العكيدات" العربية في مدينة الشحيل و بلدة ذيبان شرقي دير الزور، تعرضتا للقصف والاستهداف الصاروخي للمرة السادسة على التوالي من مناطق غرب الفرات التي تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له.

    وتابع المراسل، نقلاً عن مصادر أهلية، أن قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، غير الشرعية، التابعة للمحتل الأمريكي، والتي يتواجد فيها عدد من جنود جيوش دول ما يسمى "التحالف الدولي"، تعرضت لهجوم جديد بالقذائف الصاروخية، اليوم الأحد، بعد ساعات من تعرض معمل غاز "كونيكو" للقصف الصاروخي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط وداخل القاعدة مع حالة استنفار كبيرة قام بها جنود القاعدة وإغلاق المنطقة بشكل كامل مع تسير دوريات وتنفيذ حملات اعتقال بحق المدنيين كالعادة.

    بعد أيام من قصف "حقل العمر النفطي" بالطائرات المسيرة، الأربعاء الماضي، ما يعد تطوراً جديداً ومهماً في عمليات المقاومة ضد التواجد الأمريكي والأجنبي في البلاد، وقبلها بثلاثة أيام، سقطت قذيفتان صاروخيتان لم يعلم مصدرهما، بالقرب من حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ومساء الاثنين الماضي، قال واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن القوات الأمريكية في سورية تعرضت لهجمات بصواريخ متعددة"؛ كما وصف بيان للمركز الإعلامي لميليشيا "قسد"، آنذاك، الهجمات بـ "صاروخية خطيرة، حيث أكدت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" أن سبعة من مسلحي "قسد" أصيبوا بجروح بليغة نتيجة الهجوم مع معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المحتل الأمريكي.

    يشار أن الهجمات العسكرية والاستهدافات العسكرية التي ارتفعت وتيرتها، جاءت رداً على التعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستهدفت موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال لـ"سبوتنيك"، أن طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة، مشيرة إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي الـ74
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    إنفوجراف.. من هي جيهان السادات
    جيهان السادات.. وداعا قرينة الزعيم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك