الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد، من ارتفاع درجة الحرارة على معظم أنحاء البلاد خاصة الجنوب مع ارتفاع الرطوبة أيضا.

وقالت الأرصاد المصرية في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن طقس يوم الجمعة المقبل سيكون شديد الحرارة رطب نهارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة حيث تزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى أربع 4 درجات.

ونوهت الأرصاد المصرية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لأن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.