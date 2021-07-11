مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: مجلس الأمن وسيلة والدفاع عن حقوقنا المائية غاية

أكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، أنه يجب على مجلس الأمن أن يقوم بدوره فيما يخص قضية أزمة السد الإثيوبي بكل قوة.

وأضاف إدريس، إن مصر أعلنت بقوة عن موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في أزمة السد الإثيوبي.

وأشار إلى أن مشروع القرار في الأمم المتحدة هو وسيلة. مؤكدا أن الدفاع عن حقوق مصر والسودان هو الغاية.

ونوه بأن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد.

وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك، وفقا لموقع "الأهرام".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب كلمة وزير الري الإثيوبي إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.