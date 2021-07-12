ولي العهد السعودي يتابع نهائي "يورو 2020" برفقة سلطان عمان... صورة

التقطت عدسات المصور الملكي، بندر الجلعود، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء مشاهدته نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، برفقة سلطان عمان هيثم بن طارق.

ونشر الجلعود الصورة عبر حسابه على "تويتر" معلقاً: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا".

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد قام أمس الأحد، بجولة مع السلطان هيثم بن طارق، في مركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

وذكرت "وكالة الأنباء السعودية"، أن ابن سلمان أطلع ابن طارق خلال جولته بالمعرض على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي: العلا، والقدية، وآمالا، والبحر الأحمر.

وبدأ سلطان عمان، أمس الأحد، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في السلطنة العام الماضي. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان في استقباله في المطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.