العراق... الشرطة تفكك 14 عبوة ناسفة في صلاح الدين

فككت الشرطة العراقية، 14 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق ما أوردته مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بيان، نقلته "السومرية نيوز"، أمس الأحد.

وبحسب البيان، تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى مكان الحادث بصلاح الدين فور ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود أجسام غريبة في منطقة الديوم بالمحافظة.

وبمعاينة المكان تم اكتشاف 14 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الإرهابية وتفكيكها في وقت قياسي، وفق نص البيان.

وكان العراق قد أعلن "النصر" على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام.