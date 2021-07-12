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    حصاد البطيخ في بيت لاهيا

    إسرائيل تعلن اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع في غزة بينها توسيع مساحة الصيد

    © AFP 2021 / Mohammed Abed
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    وافقت القيادة السياسية في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، على إجراءات مدنية من شأنها تحسين الأوضاع في قطاع غزة "في ظل الهدوء الأمني الأخير".

     ووفقًا للقرار الذي نشرته قناة "كان" الرسمية، سيتم زيادة مساحة الصيد من 9 إلى 12 ميلا؛ وسيكون من الممكن استيراد المعدات الطبية ومعدات الصيد والمواد الخام للصناعة والمنسوجات من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

    وقف إطلاق النار في قطاع غزة
    © REUTERS / Mohammed Salem
    إعلام: إسرائيل توافق على إدخال الأموال القطرية لغزة بشروط جديدة

    كما سيتم السماح بتصدير المزيد من المنتجات الزراعية وصادرات المنسوجات من قطاع غزة إلى إسرائيل.

    وأكد بيان صادر عن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن التسهيلات التي وافق عليها المستوى السياسي "مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني".

    في سياق ذي صلة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم، أن المبعوث القطري إلى غزة، محمد العمادي، وصل الليلة الماضية إلى قطاع غزة.

    وبحسب التقارير، من المتوقع أن يلتقي العمادي مع كبار المسؤوليين في حركة "حماس" وأن يناقش معهم إعادة إعمار قطاع غزة.

    في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الليلة الماضية بأن هناك تقديرات مصرية بأن توافق إسرائيل على اقتراح القاهرة بإدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع وإزالة القيود المفروضة على المعابر إلى غزة قبل عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل.

    وتحذر القاهرة من أنه إذا لم تمر الأموال قبل إجازة العيد، فقد يؤدي ذلك إلى تجدد التوتر في القطاع. كما أفادت الصحيفة أن "حماس أبلغت" الوسطاء بموافقتها على تحويل الأموال القطرية عبر البنوك في قطاع غزة، طالما حافظت إسرائيل على تدفقها الثابت كل شهر.

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