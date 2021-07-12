لافروف: روسيا تدعو لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن تأييد بلاده لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على السودان، التي من شأنها عرقلة تنمية البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي: "روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في عام 2004 والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد".

ووصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، يوم أمس الأحد، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام.

وستركز المباحثات على تطورات قضية سد النهضة، كما ستلتقي خلال الزيارة بوزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كازلوف، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

ويعاني السودان مشكلات اقتصادية صعبة، خلفتها حقبة حكومة الرئيس السابق عمر البشير؛ ما كان شرارة لوقوع احتجاجات شعبية، أدت إلى عزله عن السلطة، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية على السودان، منذ العام 1997، كما وضعت اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، في العام 1993، ولكنها شطبته في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وحرمت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان حتى بعد الإعلان عن رفعها في تشرين الأول/ أكتوبر2017 بسبب دعاوي إيوائه للإرهاب، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويلات خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.

كذلك، لم يكن السودان قادرا على استقبال أية شركات أوروبية أو أميركية للاستثمار في موارد البلاد المختلفة، مما أفقدها رؤوس أموال أجنبية وأخرى كانت قائمة.