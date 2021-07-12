مصر ترد على وجود أزمة في السلع التموينية مع قرب عيد الأضحى

ردت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة على بعض المواقع حول وجود أزمة تتعلق بنقص السلع التموينية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

ونفت وزارة التموين والتجارة الخارجية المصرية هذه الأنباء، وأكدت أنه "لا صحة لها، وشددت على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي"، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.

كما لفتت الوزارة إلى أن "المخرون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يسد احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، كما أنها تشن في الوقت نفسه حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية من أجل منع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية".

وأشارت وزارة التموين والتجارة الخارجية في مصر كذلك في بيانها، اليوم الاثنين، إلى "توفيرها كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجّه أمس الأحد، باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وفقا لـ"بوابة الأهرام" المصرية.

ونشرت دار الإفتاء المصرية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، أكدت من خلالها أن، أمس الأحد، الموافق الحادي عشر من شهر يوليو/تموز 2021، سيوافق أول أيام ذي الحجة 1442هـ.

وأفادت بأن يوم الاثنين، الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري، سيوافق التاسع من ذي الحجة، أي يوم عرفة، على أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر نفسه، أول أيام عيد الأضحى المبارك.