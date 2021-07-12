وزير الخارجية الإسرائيلي: الظروف غير مواتية لتحقيق حل الدولتين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن الظروف الحالية غير مواتية لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني.

القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمته أمام اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "ليس سرا أنني أؤيد حل الدولتين، ولكن للأسف هذا غير ممكن حاليا".

وأضاف: "إذا كانت هناك دولة فلسطينية، يجب أن تكون ديمقراطية لحفظ السلام... نحن بحاجة إلى تحسين حياة الفلسطينيين".

تأتي تصريحات لابيد، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد 182 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، بدعوى دعم الإرهاب.

يذكر أن إسرائيل تعمل على جباية عائدات الضرائب وتقتطع جزءا منها وتقوم بإرسال المبلغ لخزينة السلطة الفلسطينية، في وقت حذرت فيه السلطات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من مغبة صرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لكن السلطة الفلسطينية رفضت التعاطي مع هذا الطرح واستمرت في توفير المخصصات.