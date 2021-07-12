الجزائر ترسل مساعدات طبية ولقاحات إلى تونس

تعهد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإرسال مساعدات طبية إلى تونس تشمل 250 ألف جرعة من لقاحات "كورونا"، إضافة إلى معدات طبية أخرى، وذلك لمواجهة الجائحة، التي أدت إلى تردي الأوضاع الصحية في البلاد.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن الهدف من المساعدات الطبية الجزائرية هو دعم جهود الدولة التونسية في مكافحة جائحة "كورونا".

ولفتت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء إلى تعهد الرئيس الجزائري بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها بإمدادات طبية أخرى عند الحاجة، بينما وجه الرئيس التونسي رسالة شكر لما وصفه بـ"المبادرة النبيلة" التي تؤكد عمق الأخوة الصادقة بين الجزائريين والتونسيين.

يذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت، في وقت سابق، أن البلاد ستتسلم دفعات جديدة من لقاحات "كورونا" ومعدات طبية من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سترسل منحة طبية إلى تونس تشمل 500 ألف جرعة من اللقاحات.

خلال مكالمة مع فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوّن، رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يعبر بإسمه وبإسم الشعب التونسي عن شكره وامتنانه لمبادرة إرسال 250 ألف جرعة من التلاقيح ومعدات طبية أخرى لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة #كوفيد19. #TnPR pic.twitter.com/pBinmGfcZL — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 12, 2021

ومن المقرر أن تتسلم تونس، اليوم الاثنين، 500 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" من الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك بعدما تلقت تونس مساعدات طبية من مصر وقطر خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يتوقع الانتصار على "كورونا" خلال الأيام المقبلة، وذلك رغم تفاقم الوضع الوبائي في البلاد بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة التونسية إجراءات جديدة تشمل تطبيق قانون الطوارئ الصحية، بينما قال المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، إن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.

وتفاقمت الأوضاع الصحية في تونس خلال فترة وجيزة بصورة جعلت المنظومة الصحية في البلاد عاجزة عن التكفل بجميع المرضى داخل المستشفيات.