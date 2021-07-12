حاكم دبي بعد لقائه محمد بن زايد: القادم أجمل مع رجل نبيل

كشف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء جمعه بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه ناقش مع ولي عهد أبوظبي خلال اللقاء الذي جمع بينهما، والذي عقد في محمية المرموم في إمارة دبي الخليجية، مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلدهما.

وتابع مؤكدا أن "لقاءات بو خالد (لقب الشيخ محمد بن زايد) مختلفة وأفكاره متجددة وطموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء، وهمه الأول والأخير مصلحتها وشعبها".

وختم حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدته بعبارة "القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل".

وشارك الشيخ محمد بن راشد صورا للقائه مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في المرموم ..ناقشنا مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلادنا … لقاءات بوخالد مختلفة ..أفكاره متجددة.. طموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء .. همه الأول والأخير مصلحة دولة الإمارات وشعبها … القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل. pic.twitter.com/wMBz3GbhFQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 12, 2021

من ناحيته، علق ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على لقائه اليوم مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

التقيت أخي محمد بن راشد في دبي..ناقشنا إنجازاتنا الوطنية وتطوير الخطط الإستراتيجية الطموحة في التنمية والاقتصاد..الإمارات بقيادة خليفة ماضية في البناء والتنمية بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها pic.twitter.com/uKDzBUQbIm — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 12, 2021

وكتب بن زايد في تغريديته على "تويتر": "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي، ناقشنا إنجازاتنا الوطنية وتطوير الخطط الإستراتيجية الطموحة في التنمية والاقتصاد".

وأضاف مؤكدا أن "الإمارات بقيادة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ماضية في البناء والتنمية بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها".