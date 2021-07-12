اعتماد إجازة عيد الأضحى في الكويت 9 أيام

ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد يوم الأحد المقبل، الموافق 18 يوليو، يوم راحة.
عاجل | مجلس الوزراء : الأحد المقبل "راحة"— الأنباء (@AlAnba_News_KW) July 12, 2021
- عطلة "الأضحى" 9 أيام واستئناف الدوام 25 الجاريhttps://t.co/BZsm1qIIUy pic.twitter.com/SNIi9TzMfM
وتابعت: "تم اعتماد هذا اليوم راحة لوقوعه بين يومي راحة هما السبت، الذي يمثل عطلة أسبوعية، والاثنين، وقفة عرفات".
وقالت الصحيفة: "بعد اعتماد هذا اليوم، تصبح عطلة عيد الأضحى 9 أيام"، مشيرة إلى أن العطلة ستبدأ من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، وتستمر حتى السبت 24 يوليو، على أن يتم استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 من الشهر الجاري.
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