الاتحاد الأوروبي: ندعو إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية سد النهضة ونتفهم قلق مصر والسودان

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، إن الاتحاد "يدعو إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية سد النهضة ونتفهم قلق مصر والسودان".

وأكد بوريل أن "أزمة سد النهضة ليست مطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، وإنما سنناقشها عند الحديث عن إقليم تيغراي الإثيوبي".

وعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه مع وزراء خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي​، في ​بروكسل​، اليوم الاثنين، نتائج جلسة ​مجلس الأمن​ الأخيرة، معربًا عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا، والذي انتقد فيه إعلان ​إثيوبيا​ بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصّل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد".

وأشار المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​، أحمد حافظ، إلى أن "وزير الخارجية تباحث مع وزراء خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي​، بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائيّة بين الجانبين، وتبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفّات الإقليميّة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، كما تم تناول أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.