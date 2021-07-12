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    الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل

    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين

    © REUTERS
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    دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إيجاد حلول لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين، مؤكدا على أهمية أمن إسرائيل.

    أمستردام- سبوتنيك. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في إيجاز صحفي عقب اجتماعات المجلس الأوروبي، "قابلت وَزير الخارجية الإسرائيلي وناقشنا الوضع في المنطقة والاتفاق النووي الإيراني لدينا بداية جديدة لتعزيز علاقتنا".

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الإسرائيلي بتولي مهام منصبه

    وتابع: "نشدد على أهمية أمن إسرائيل وندعمه، وندين الإرهاب، وفي الوقت ذاته، نتوقع من إسرائيل أن تنهي النزاع، وأن تجد حلولا مع الفلسطينيين".

    من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن الظروف الحالية غير مواتية لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني.

    وقال في كلمته أمام اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ونقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، "ليس سرا أنني أؤيد حل الدولتين، ولكن للأسف هذا غير ممكن حاليا".

    وأضاف: "إذا كانت هناك دولة فلسطينية - يجب أن تكون ديمقراطية لحفظ السلام... نحن بحاجة إلى تحسين حياة الفلسطينيين".

    يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت، في نهاية نيسان/أبريل 2014، دون تحقيق أي نتائج تذكر بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، أساسا للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.

    وجرى الشهر قبل الماضي، وعلى مدى أحد عشر يوما، تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بدأ على خلفية اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

    وخلف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية، وإطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ باتجاه إسرائيل، 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي، فضلا عن تدمير واسع للقطاع. ولاحقا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.

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