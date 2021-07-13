ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين في ذي قار إلى 58 شخصا

أفادت دائرة الصحة في ذي قار، بأن عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية قد ارتفع إلى 58 شخصا.

موسكو - سبوتنيك. وكانت قد أفادت مصادر إعلامية، نقلا عن مديرية صحة ذي قار، بأن عدد ضحايا الحريق في مستشفى الحسين في الناصرية بلغ 58 شخصا.

وبحسب الإعلام، فإن عدد الضحايا قابل للارتفاع، ويستمر إخلاء الضحايا.

وكانت قد أعلنت مديرية صحة ذي قار في العراق حالة الطوارئ بعد حريق بمستشفى مخصصة لعزل مصابي كورونا، بحسب الإعلام الرسمي.

وأكدت صحيفة الفرات العراقية أن "عددا من المصابين بـكوفيد-19 في مستشفى الإمام الحسين لا زالوا محاصرين داخلها بعد اندلاع الحريق بالمستشفى".

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي عقد في وقت متأخر من ليلة الاثنين، اجتماعا طارئا بشأن الحادثة وأعلن في الحداد العام على أرواح الضحايا. كما أمر بالبدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحريق.

وقرر الاجتماع عزل وحجز كل من: مدير صحة ذي قار، مدير المستشفى، مدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.