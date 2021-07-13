السعودية توافق عل دخول الأردنيين من متلقي لقاح "سينوفارم" الصيني وتضع شرطا

أبلغت السلطات السعودية، وزارة الخارجية الأردنية، بالموافقة على دخول الأردنيين من متلقي لقاح "سينوفارم" الصيني شريطة تلقي جرعة ثالثة محفزة من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وصرحت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها ، أن "السعودية اشترطت أن تكون الجرعة المحفزة قبل 14 يوما من موعد السفر إلى أراضيها، والحصول على شهادة تطعيم مصدقة من الجهات المعتمدة في الأردن"، كما اشترطت التسجيل عبر المنصة الالكترونية قبل 72 ساعة من موعد الوصول، وتحميل تطبيق توكلنا.

وحدثت السعودية نظام التسجيل على البوابة الخارجية للتطعيمات وطريقة إعتماد لقاح كورونا للمسافرين إلى السعودية وكذلك المقيمين، وسمحت لمن تلقى جرعات من لقاح سينوفارم الصيني أو لقاح سينوفاك الصيني، مع جرعة منشطة من لقاحات ـسترازينيكا، أو فايزر، أو موديرنا، أو جونسون، بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت تطعيم 50% من سكان المملكة بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يعطي الجسم مناعة أفضل، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تسجيل لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وبناء على الموافقة الصادرة من الهيئة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد والاستخدام.

يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، هي: لقاح "أسترازينيكا"، ولقاح "فايزر-بيونتيك"، ولقاح "جونسون آند جونسون".