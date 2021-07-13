تحذير إماراتي بشأن تعرض الأطفال لجرائم إلكترونية

أطلقت الإمارات، تحذيرا عاجلا إلى كل أولياء الأمور، بشأن إمكانية تعرض أبنائهم إلى جرائم إلكترونية بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت شرطة أبو ظبي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن على أولياء الأمور مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية، داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وحذرت شرطة أبو ظبي من الاشتراك وشراء الألعاب الالكترونية عبر الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي الى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وحثت أيضا أولياء الأمور على اليقظة في التعامل مع مواقع الألعاب الإلكترونية، التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقين، لأنها قد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب ما يشكل ضغطا على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وأكدت ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة، التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

ولفتت إلى أن خدمة "أمان" هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات "الأمنية والمجتمعية والمرورية"، وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة، عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني أو بواسطة الرسائل النصيةأو عبر البريد الالكتروني أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.