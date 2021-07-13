64 قتيلا و50 مصابا نتيجة حريق مستشفى الحسين العراقي حتى الآن

أعلنت السلطات العراقية أن عدد قتلى حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار وصل، اليوم الثلاثاء، إلى 64 قتيلا، كما وصل عدد المصابين إلى 50 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الصحة في محافظة ذي قار، أن حادث الحريق في المستشفى الذي يعالج مصابي فيروس كورونا ارتفع إلى 64 شخصا حتى الآن، فيما عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعه الطارئ لمناقشة الأمر.

وجاء في بيان لرئاسة الوزراء العراقية، أن اجتماع الكاظمي ناقش أسباب وتداعيات الحادث.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، أن الاجتماع خرج بعدة قرارات على رأسها:

البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا .

وقرر الاجتماع سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

وشدد الاجتماع على توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

واعتبر الاجتماع ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فوريا، ونقل الجرحى أصحاب الحالات الحرجة إلى خارج العراق.

واختتم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع قرر إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.