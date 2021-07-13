عون يغرد لمن يريد انتقاد صلاحياته في تأليف الحكومة اللبنانية

وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، رسالة مباشرة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري وكل المكونات السياسية التي تتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

غرد رئيس لبنان، العماد ميشال عون، عبر حسابه الخاص على منصة "تويتر" قائلا:

"من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور اللبناني".

من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة ٥٣ من الدستور. — General Michel Aoun (@General_Aoun) July 13, 2021

ويشهد لبنان وضعا سياسيا واقتصاديا حرجا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.