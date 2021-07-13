وزير الصحة الأردني يعلن دخول البلاد في موجة كورونا جديدة

أعلن وزير الصحة في الأردن، فراس الهواري، دخول المملكة في موجة جديدة من كورونا، متوقعا زيادة الإصابات الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن 85% من الإصابات التي أدخلت إلى المستشفيات أمس هي من الذين لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة أولى حديثة، بحسب ما نقلته وكالة "عمون" الأردنية.

وتفقد الوزير مستشفى عمّان الميداني، ودعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من العدوى خاصة في عيد الأضحى، مشيرا إلى أن حجم موجة كورونا الجديدة يحدده التزام المواطنين.

وأكد الوزير ضرورة السير نحو التطعيم وتلقي جرعتي اللقاح، وقال إن "الجرعة الثانية تحمي من المتحورات".

وكشف الهواري عن أن نسب الأشغال في المستشفيات لا تزال مقبولة جدا كون الاصابات لم تبدأ بعد بالارتفاع بشكل كبير.

وقال إن مستشفى عمّان الميداني الذي يتسع إلى 400 مريض يوجد فيه حاليا 130 مريضا.

وأضاف، أن ممرض واحد في الرعاية المركزة يكون مسؤولا عن مريضين اثنين، بينما في الموجة السابقة كان يرعى الممرض الواحد 16 مريضا.

وأكد الوزير أن "المتحور الهندي أصبح هو السائد في الأردن وأكثر من 80% من الأصابات في العاصمة ستكون بالمتحور الهندي، لكن مدة هذه الموجة تعتمد على الالتزام والمطاعيم".

وتابع أن "سيناريوهات الإغلاقات أو التغير في الخطة الحكومية للفتح التدريجي لا تعتمد فقط على نسب الفحوصات الإيجابية، وإنما نسب الأشغال في المستشفيات وكمية الضغط على أجهزة التنفس الأصناعي، ونحن اليوم أقدر، ولا نتوقع أن يحدث شيئا في القريب".