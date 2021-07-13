مصر... إحباط عملية تهريب 60 جوالا من خام الذهب في أسوان

تمكنت الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز، من إحباط عملية تهريب 60 جوالا من خام الذهب في محافظة أسوان، بصعيد مصر.

أعلنت مباحث أسوان في بيان نشره موقع "مصراوي" أنه تم ضبط سيارتي نقل محملتين بـ60 جوالا من خام الذهب.

وأوضح مدير أمن أسوان، اللواء عصام عثمان أن قوة الأمن أثناء إجرائها عمليات تمشيط بطريق القاهرة أسوان الزراعي، تم ضبط السيارتين، وكان بداخلها 60 جوالا من أحجار الكوارتز، التي يستخلص منها خام الذهب بوزن إجمالي يصل إلى 3 آلاف كيلوغرام تقريبا.

وسيتم عرض المتهمين إلى النيابة بتهمة محاولة تهريب المعادن الثمينة.