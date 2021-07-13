مدن جزائرية تغرق في الظلام بسبب انفجار محطة توليد كهرباء

حل الظلام الدامس على ولاية عيد الدفي الجزائرية مساء أمس، بسبب انفجار ضخم وقع في محطة كهرباء.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، غرقت مدينتي خميس مليانة ومليانة وضواحيهما في ظلام دامس بعد انفجار ضخم، شب بسببه حريق في محطة توليد الكهرباء.

وامتد الظلام إلى مناطق كثيرة محيط في ولاية عيد الدفلي، وتزامن مع موجة حر تضرب المنطقة حسب الصحيفة الجزائرية.

ويسكن في المناطق المحيطة ما يزيد على 200 ألف شخص.