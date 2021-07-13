دائرة صحة ذي قار: أسباب حريق مستشفى الحسين غير معروفة وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع

قال الناطق الرسمي باسم دائرة صحة محافظة ذي قار في العراق، عمار الزاملي، اليوم الثلاثاء، إن أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي أمس لا تزال غير معروفة، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية في بغداد تحقق في الحادث.

بغداد - سبوتنيك. وأعلنت السلطات العراقية اليوم أن عدد قتلى حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار وصل إلى 64 قتيلا، كما وصل عدد المصابين إلى 50 شخصا.

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة صحة محافظة ذي قار، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود حالات خطرة لبعض المصابين، مؤكدا أن "هذه الحصيلة ليست نهائية ومن الممكن أن يزداد عدد الوفيات بسبب وجود حالات خطيرة بين المصابين".

وأكد الزاملي أن "أسباب الحريق حتى حد الآن غير معروفة والحكومة المركزية في بغداد باشرت بإجراء التحقيقات لمعرفة الأسباب والنتائج لم تعرض حتى الآن".

وتابع: "لكن الأشخاص الناجين والذين كانوا قريبين من الحادث أكدوا أن الحريق اندلع في إحدى غرف المرضى وانتشر في جميع أرجاء المركز".

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا نقشت فيه أسباب وتداعيات الحادث.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات على رأسها، البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا .

وقرر الاجتماع سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

وشدد الاجتماع على توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

واعتبر الاجتماع ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فوريا، ونقل الجرحى أصحاب الحالات الحرجة إلى خارج العراق.

واختتم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع قرر إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.