مصر... نصب تذكاري يخلد ضحايا كورونا من الأطباء

لا تزال دول العالم تواجه فيروس كورونا المستجد وتفشيه، حتى أن بعض الدول تكافح حاليا الموجة الرابعة من الفيروس، وفي مقدمة من يواجهونه هم الأطباء. ففي مصر تحاول السلطات تخليد ذكراهم بعدما توفي عدد منهم خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بكورونا.

دشنت مصر أول نصب تذكاري للأطباء الذي توفوا نتيجة مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حسب موقع "مصراوي" المحلي.

وافتتح محافظ الشرقية في مصر، النصب التذكاري، الذي تم وضعه في مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة شمالي القاهرة.

واعتبر محافظ الشرقية، ممدوح غراب، أن النصب يخلد تضحيات الأطباء وجهودهم في مواجهة الوباء.

وسجلت مصر، أمس الاثنين، 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 283212، من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها، و16403 حالات وفاة".

وحتى الرابع من يوليو/ تموز توفي 582 طبيبا في مصر، جراء فيروس كورونا، حسب نقابة الأطباء المصرية.