كورونا... فرنسا تدرج تونس ضمن القائمة الحمراء

أدرجت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تونس ضمن القائمة الحمراء، على خلفية معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفق ما أفاد به غابرييل أتال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، بحسب قناة "نسمة" التونسية.

ويعني تصنيف تونس ضمن القائمة الحمراء منع السفر إليها إلا للضرورة القصوى.

وعلى غرار مختلف دول العالم، تراجع فرنسا بشكل دوري ترتيب الدول ضمن ثلاث قوائم حمراء وبرتقالية وخضراء، على حسب تطور الحالة الوبائية في كل دولة.

وتشهد تونس مستويات مرتفعة من العدوى وانتشار فيروس كورونا وخاصة متحور دلتا (الهندي).

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، أن تونس سجلت "أعلى حصيلة وفيات" بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "جيه نيوز"، قال سوتيران: "تونس لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات في القارة الأفريقية والعالم العربي، حيث يتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم في بلد يقارب عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة".