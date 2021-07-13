خليفة بن زايد يأمر بالإفراج عن 855 مسجونا بمناسبة عيد الأضحى

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تكفل خليفة بن زايد بتسديد الغرامات المالية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وأفادت الوكالة أن "هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة (تأتي) في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".
#رئيس_الدولة يأمر بالإفراج عن 855 نزيلا بالمنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك.#وام pic.twitter.com/UHylUn0ruj— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2021
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الدولة يحرص كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.
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