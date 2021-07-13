السعودية تعلن تفاصيل مهمة بشأن الحج... حدث هو الأول من نوعه

قال قادة قوات أمن الحج إن كل الجهات المعنية استكملت كافة الاستعدادات حيث يتم استقبال جميع الحجاج عبر 4 مداخل فقط.

ولفت القادة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر التي سيفرض حولها طوق أمني، ولن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح.

لأول مرة في مؤتمرات الحج ..



شاهد .. الجندي " عبير الراشد " تقدم مؤتمر قوات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية .

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pic.twitter.com/NrvBvNIDmf — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 13, 2021

وشهد المؤتمر حدثا هو الأول من نوعه في مؤتمرات الحج، حيث قدمت الجندية عبير الراشد المؤتمر لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية كشفت، أمس، عن إطلاق البطاقة الذكية للحجاج هذا العام والتي ستسهل عملية معرفة التاريخ الصحي للحاج وستُستخدم بدلا من بطاقة الصرافة في مجال شراء الحاجيات خلال موسم الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية إن تطبيق البطاقة الذكية سيتم بشكل كامل بنهاية هذا العام وأشار إلى أنها تحتوي على جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالحاج.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، قائلا إن البطاقة الذكية ستساهم بعميلة تسهيل معرفة التاريخ الصحي للحاج في خال وجود أي استجابة لعارض صحي وأوضح أن بمجرد مسح شيفرة البطاقة سيستطيع العامل الصحي معرفة التاريخ الطبي للحاج بسرعة.