مجلس النواب الليبي: تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية إلى بعد العيد

أعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية إلى ما بعد عيد الأضحى، لحين توافر النصاب القانوني للتصويت على المشروع.

وقال المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، إن "بعض أعضاء المجلس احتجوا بعدم توافر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ليحال الأمر إلى اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس".

وأوضح أن "اللجنة أفتت، استنادا إلى الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014، بضرورة توفر 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزانية"، مضيفا أن عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم بلغ 82 نائبًا، بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية.

وختم البيان بالتأكيد على "تعليق جلسة اليوم إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون".

وكان نائب المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، طلب خلال لقائه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في مدينة القبة شرقي ليبيا، اعتماد ميزانية 2021 الموحدة من مجلس النواب، فيما أكد رئيس مجلس النواب لمعيتيق أن ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب فهو من يصدر قانون الميزانية عند عرضها على المجلس.

وتعتبر المهمة الأساسية لهذه السلطة هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.