ارتفاع عدد قتلى حريق مستشفى الحسين في الناصرية إلى 92 شخصا

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق في مستشفى الحسين التعليمي، أمس، في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب شرقي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن دائرة الصحة في محافظة ذي قار، أن حصيلة القتلى إثر الحريق في المستشفى المخصص لمصابي "كوفيد-19" وصلت إلى 92 شخصا.

واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوبي العراق، مساء أمس الاثنين، وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى "كوفيد-19" خلال ثلاثة أشهر.

الرئيس العراقي برهم صالح، دعا إلى إجراء تحقيق في الحادث والمحاسبة العسيرة للمقصرين.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عزاء عاما في جميع أنحاء البلاد إثر الحادثة، واحتجاز كل من مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين التعليمي، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.