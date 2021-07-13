أوامر قبض بحق 13 متهما على خلفية حريق مستشفى الحسين جنوبي العراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض بحق 13 متهما من بينهم مدير صحة محافظة ذي قار على خلفية الحريق الذي اندلع في مركز للعزل الصحي الخاص بالمصابين بفيروس كورونا، والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين والمفقودين جنوبي العراق.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، أن محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض بحق 13 متهما على خلفية حادثة الحريق التي طالت مركز النقاء الخاص بعزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في مركز المحافظة.

وأوضح المجلس أن المحكمة أصدرت أوامر القبض والتحري بحق موظفين بينهم مدير عام دائرة صحة ذي قار استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وفاتحت وزارة الصحة لإجراء التحقيق الإداري من أجل معرفة المقصرين، وتدوين أقوال الممثل القانوني للوزارة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "سبوتنيك" في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، أن الكاظمي عقد اجتماعا طارئا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها".

وأعلن المكتب أن الاجتماع خرج بعدة قرارات على رأسها:

البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانيا.

وقرر الاجتماع سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

وشدد الاجتماع على توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

واعتبر الاجتماع ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فوريا، ونقل الجرحى أصحاب الحالات الحرجة إلى خارج العراق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الاثنين، احتراق 20 كرفان، مشيّدا من "السندويج بنل" السريع الاشتعال مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.