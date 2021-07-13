وزير الدفاع المصري يلتقى بنظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

وقّع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في مصر، بروتوكول تعاون في المجال العسكري، مع نظيره الصربي نيبوشا ستيفانوفيتش الموجود في مصر حاليًا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصري، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في مصر، بالدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية.

ويزور الوفد الصربي مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية في القاهرة.

وبحسب المتحدث العسكري، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين الجانبين.

ونقل البيان عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري، تأكيده على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وكذلك نقل البيان عن نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا إشادته بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.