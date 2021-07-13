السيسي يعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حادث مستشفى الحسين

بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء لرئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في ضحايا حادث مستشفى الحسين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال السيسي للكاظمي في برقيته: "أبعث إلى سعادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة " ذي قار" ببلدكم الشقيق"، بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ودعا الرئيس المصري في برقية العزاء أن "ينعم على مصابي بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان".

وفي ختام برقية عزائه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "عن أمنياته بالتمتع بموفور الصحة والعافية، وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل سوء ومكروه".

واندلع الحريق في مركز النقاء في مستشفى الإمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا في مدينة الناصرية جنوبي العراق، مساء أمس الاثنين، وهو ثاني حريق في مستشفى لعزل مرضى "كوفيد-19" خلال ثلاثة أشهر.

الرئيس العراقي برهم صالح، دعا إلى إجراء تحقيق في الحادث والمحاسبة العسيرة للمقصرين.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عزاء عاما في جميع أنحاء البلاد إثر الحادثة، واحتجاز كل من مدير صحة محافظة ذي قار ومدير مستشفى الحسين التعليمي، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.