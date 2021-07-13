مصر... السيطرة على حريق سيارة نقل محملة بالوقود

تمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على حريق في سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بشاحنة.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية، السيارة المحملة بالوقود اصطدمت بتريلا كانت محملة بالطوب، بمنطقة بين الجبلين بامتداد محور الأوتوستراد أسفل الطريق الدائرى الأوسطى، جنوب القاهرة، دون وقوع أى إصابات، أو خسائر فى الأرواح.

وأشار الموقع إلى أن غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل محملة بالوقود على طريق الأوتوستراد، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، والسيطرة على النيران المشتعلة.