جدل وغضب في مصر... هل هذا القس يبشر الأطفال المسلمين داخل أحد المساجد؟

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المستخدمين المصريين، صورة أثارت جدلا واسعا لقس مسيحي بصحبة مجموعة من الأطفال داخل أحد المساجد.

ادعى ناشرو الصورة أنها لأحد الكهنة المسيحيين أثناء تبشيره للأطفال المسلمين داخل أحد المساجد، وتحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، لكن هذا الادعاء زائف وغير دقيق على الإطلاق.

عاوز توضيح لما يحدث في المساجد فى مصر تنصير برعاية الأوقاف لماذا لا يسمح للمشايخ بالذهاب إلى الكنائس والاديره للدعوة إلى الإسلام ولماذا يدخل قس المساجد للدعوة إلى النصرانيه وشرحها للاطفال 😡😡😡😡 pic.twitter.com/9bfEKXSxYd — الدكتور عمرو عبد الكافي (@OALKAFY) July 8, 2021

​الصورة انتشرت على "فيسبوك" و"وتويتر"، وادعى الناشرون أنها كانت خلال ندوة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف، وأنها اتخذت في مسجد النور بمدينة شبرا في محافظة القاهرة.

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لكن في الحقيقة، بعد بحث وتدقيق، تبين أن الصورة التقطت قبل 3 سنوات في مسجد بمحافظة أسوان، في أقصى جنوب البلاد.

وبحسب ما ذكرته المواقع الإخبارية المصرية، فإنها تظهر زيارة لأطفال حضانة العذراء مريم، إلى المسجد، لتقديم التهنئة للمسلمين بعيد المولد النبوي.