شركة فرنسية تعيد تدوير الحبوب المخزنة في صوامع مرفأ بيروت

تعتزم شركة "ريسيغروب" الفرنسية إعادة تدوير أطنان من الحبوب المتروكة في إهراءات مرفأ بيروت، منذ انفجاره في أغسطس/آب من العام الماضي.

وتوقعت الشركة وجود كمية كبيرة من الحبوب، ربما تتراوح بين 20-30 ألف طن، ويمكن معالجتها خلال 3-4 أشهر، في وقت يتوقع خضوع كمية الحبوب المختلطة بالركام والمعادن لعملية فرز كبيرة، من خلال غربال صناعي تم وضعه بالقرب من تلك الصوامع، وذلك بهدف إعادة الحياة إلى حبوب مرفأ بيروت، مرة ثانية.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من شهر أغسطس من العام الماضي، في مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عبر انفجار كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم كانت موجودة في أحد عنابر المرفأ، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، بيروت.