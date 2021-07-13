سلطات الأمن العراقية تفرج عن مراسل قناة "آر تي" بعد ساعات من احتجازه

أفرجت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مراسل قناة "آر تي" (روسيا اليوم) الناطقة بالعربية في بغداد، وذلك بعد ساعات من احتجازه بذريعة "انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب".

القاهرة - سبوتنيك. وكتبت القناة، عبر موقعها الرسمي: "أفرجت السلطات العراقية عن مراسل "آر تي" في العراق ، أشرف العزاوي، الذي اعتقلته قوة أمنية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء".

وأضافت أنه "كانت جهة أمنية رسمية في بغداد اعتقلت مراسلنا أشرف العزاوي بحجة انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب"، مشيرة إلى أنه "وفي آخر اتصال مع مراسلنا قال إن القوة الأمنية أغلقت مكتب "آر تي" في بغداد وقامت بمصادرة المعدات الموجودة فيه".

وذكرت القناة أن "منظمات حقوقية عراقية أعلنت تضامنها مع مراسل آر تي في بغداد وطالبت السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه، واعتبرت تلك المنظمات اعتقال العزاوي تقييدا لحرية التعبير في البلاد".