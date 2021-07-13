العثور على حطام طائرة إسرائيلية مسيرة شمالي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن مزارعين عثروا على حطام طائرة مسيرة إسرائيلية، في أرض زراعية، شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وذكرت وكالة "قدس نت" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن مزارعين عثروا، اليوم، على طائرة إسرائيلية دون طيار، في أرض زراعية بمنطقة الندى، والتي تقع شمال بلدة بيت لاهيا، شمالي غزة.

وأكدت الوكالة أن الطائرة الإسرائيلية سقطت خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة فلسطينيا باسم "سيف القدس"، في شهر مايو/أيار الماضي، والتي امتدت لـ 11 يوما كاملة.

بدأ اليوم تمرين دولي للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم الحماة الزرق Blue guardian، وسيستمر لمدة أسبوعين بمشاركة كل من الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا حيث سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة pic.twitter.com/rX6pPqDfGX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2021

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، بدء للمرة الأولى مناورات جوية بالطائرات المسيرة، تستمر لمدة أسبوعين في القاعدة الجوية "بالماخييم" جنوبي تل أبيب، بمشاركة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بدأ اليوم تمرينا دوليا للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم "الحماة الزرق".

​وأضاف أنه "سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة والتدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة، من بينها تقديم الدعم للقوات البرية الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة".

״בעל משמעות והשפעות לאומיות במיצוב חיל האוויר בזירה הבין-לאומית״:

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وأكد أدرعي أن "للتمرين أهمية استراتيجية كبيرة من حيث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين إسرائيل والدول المشاركة".

ومن جانبه، قال قائد القوات الجوية الميجر جنرال أميكام نوركين، إن إسرائيل "رائدة في مجال الطائرات دون طيار. التدريبات هي منصة للتعلم المتبادل. ولهذه التدريبات أهمية وطنية وتأثير في وضع القوات الجوية على الساحة الدولية"، بحسب موقع الجيش الإسرائيلي.