البحرين تحظر دخول القادمين من 16 دولة جديدة بينها دول عربية

قررت مملكة البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من 16 دولة حول العالم، منها العراق وتونس وإيران، إضافة إلى إندونيسيا والمكسيك والفلبين، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن شؤون الطيران المدني في المملكة قامت بتحديث قائمة الدول المحظور على القادمين منها دخول البلاد لتضم 16 دولة أخرى.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم الإبقاء على جميع الإجراءات الاحترازية الموجودة مسبقا.

وتضع البحرين الدول المحظور دخول القادمين منها للبلاد على قائمة تحمل اسم "القائمة الحمراء" منذ مايو/ أيار، ومن أبرز الدول الموجودة على تلك القائمة في السابق باكستان والهند ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

شؤون الطيران المدني: تحديث قائمة الدول الحمراء بإدارج 16 دولة إضافية والإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنهاhttps://t.co/LZuvr0Ub6a — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) July 13, 2021

وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة استثنت المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية من هذا القرار، بينما سيتم الإبقاء على الإجراءات المتبعة مسبقا بشأن القادمين من دول غير مدرجة على القائمة الحمراء.

ويتم إضافة الدول أو إزالتها من القائمة الحمراء حسب تقييم الفريق الطبي الوطني المسؤول عن تقييم الأوضاع الصحية وفقا لمعايير خاصة، حيث يتم تحديث القائمة بشكل دوري بحسب المستجدات في تلك البلدان.