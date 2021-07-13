الحريري يتوجه إلى القاهرة لبحث الملفات المشتركة

يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن اللقاء الذي يعقد في القاهرة يتضمن مناقشة العديد من القضايا المشتركة.

كما يتناول اللقاء آخر تطورات المشهد في لبنان وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الارتباط بلبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحريري غادر بيروت اليوم متوجها إلى القاهرة، مشيرة إلى أنه سوف يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعود إلى لبنان بعد ظهر الأربعاء.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أشار في أكتر من مناسبة، إلى اعتزاز مصر بعمق العلاقات الوطيدة مع لبنان على المستويين الرسمي والشعبي. كما أكد "حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان".