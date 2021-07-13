تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة في مصر... ما شروطها؟ وما الفئات المستفيدة منها؟

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن مبادرته الجديدة للتمويل العقاري، والتي يدعمها بمائة مليار جنيه عبر المصارف وشركات التمويل العقاري، من أجل تيسير شراء الوحدات السكنية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

مبادرة التمويل العقاري التي كشف عنها البنك المركزي المصري جاءت في الأساس استجابة لطلب من رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بإتاحة الفرصة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، من أجل الحصول على إسكان مناسب بأسعار ملائمة.

وتسمح المبادرة لهذه الفئات بالحصول على السكن عبر تمويل طويل الأجل يصل حتى عشرات الأعوام، ما يسمح لهم بسداد التكلفة بطرق ميسرة لا تثقل كاهل الفرد أو الأسرة بالأعباء المادية.

كما تتيح للعاملين في المهن الحرة والحرف وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة، ممن لهم دخل، وأيضا أصحاب المعاشات، فرصة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وقالت، وكيلة محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، رنا بدوي، إن المبادرة شملت الفئات الحرة تلك، بغض النظر عن وجود أجر ثابت أو الالتفات لطرق التمويل العادية، لأنه تم التركيز على دراسة وضع كل عميل وفق أساليب مختلفة مثل فواتير الدفع، وفقا لبوابة الأهرام المصرية.

ما هي الفئات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري؟

1. محدودي الدخل

يتم تحديد مستوى دخل هذه الفئة وقيمة الوحدات المخصصة لهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

في هذه الفئة، لا يتجاوز الحد الأقصى لصافي دخل الفرد شهريا مستوى 4.5 ألف جنيه، أو 6 آلاف جنيه للأسرة.

تبلغ قيمة الوحدة السكنية المخصصة لها 350 ألف جنيه، ويجب سداد نسبة 10% من قيمتها كدفعة مقدمة.

2. متوسطي الدخل

لا يتجاوز الحد الأقصى لصافي دخل الفرد في هذه الفئة 10 آلاف جنيه شهريا، أو 14 ألف جنيه للأسرة.

تصل قيمة الوحدة السكنية حتى 1.1 مليون جنيه، ويجب على المتقدم سداد نسبة 15% كدفعة مقدمة.

يمكن لهذه الفئة الاستفادة من تمويل شراء وحدات بأسعار أكبر تصل حتى 1.4 مليون جنيه، لكن سيكون على المتقدم سداد دفعة مقدمة نسبتها 20%.

ما شروط الاستفادة من المبادرة؟

أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية ألا يتعدى عمره 75 عاما بنهاية مدة التمويل أن يكون غرضه السكن الدائم وليس الموسمي أن تكون الوحدة جاهزة للسكن (كاملة التشطيب) عدم استفادة المتقدم من مبادرات التمويل السابقة أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري ألا يكون عليها مخالفات تمول المبادرة وحدة واحدة فقط للمستفيد يُسمح بقبول ضمانات بديلة حال عدم إمكانية تسجيل الوحدات

ما معدل الفائدة ومدة التمويل؟

وفقا لبيان البنك المركزي المصري، فإن سعر الفائدة المفروض على قروض المبادرة يصل إلى 3% فائدة متناقصة.

وتعد مدة التمويل ضمن هذه المبادرة الأطول بحسب موقع "مصراوي" إذ تصل إلى 30 عاما وفقا لسن ودخل المتقدم.

الإجابة المختصرة لهذا السؤال هي "نعم"، ولكن يجب أن يمر ذلك ببضعة خطوات، كالتالي:

أولا: تحديد الوحدة المستهدفة وما إذا كانت تابعة لشركة أو بنك أو فرد

ثانيا: أن تكون مطابقة لشروط المبادرة

ثالثا: التواصل مع جهة التمويل المرغوبة (بنك أو شركة تمويل)

رابعا: تدرس جهة التمويل الملف المقدم لها وتعاين الوحدة

خامسا: تحديد قيمة الوحدة

سادسا: سداد الدفعة المقدمة

سابعا: تسدد جهة التمويل باقي قيمة الوحدة للمالك الأصلي

ثامنا: يحصل المتقدم على الوحدة ويتحمل سداد قيمة القرض

ما جهات التمويل المتاحة والبنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة؟

هناك أكثر من 25 جهة تمويل، تشمل بنوك مصرية وأخرى أجنبية عاملة داخل مصر، إلى جانب مجموعة من شركات التمويل العقاري، ومنها:

البنك الأهلي

بنك مصر

بنك القاهرة

بنك التعمير والإسكان

البنك التجاري الدولي (CIB)

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

البنك العربي الأفريقي

بنك الكويت الوطني

بنك المصرف المتحد

بنك بلوم

بنك فيصل الإسلامي المصري

بنك كريدى أجريكول

البنك العقاري المصري العربي

البنك المصرى الخليجي

بنك الاتحاد الوطني

بنك الاستثمار العربي

بنك التنمية الصناعية

بنك الشركة المصرفية العربية

بنك ناصر الاجتماعي

الشركة المصرية للتمويل العقاري

شركة الأهلي المتحدة

شركة الأهلي للتمويل العقاري

شركة أملاك للتمويل العقاري

شركة تمويل للتمويل العقاري

شركة كونتكت للتمويل العقاري

شركة الأولى- التعمير للتمويل العقاري

شركه العربي الأفريقي للتمويل العقاري

من يمكنه الاستفادة من المبادرة؟

قال أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ المصري، إن المبادرة ستوفر وحدات سكنية ملائمة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتساعد في إنهاء مشكلة الإسكان.

وأضاف أن الشروط الموضوعة تناسب ملايين المصريين، وأنها "ستسعد" مئات آلاف الأسر المصرية، التي سيكون بإمكانها – بفضل المبادرة - الحصول على وحدات سكنية بشروط ميسرة لم يسبق وجودها من قبل.