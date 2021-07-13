عاهل المغرب يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

أمر العاهل المغربي محمد السادس، يوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعمها في أزمة تفاقم انتشار مرض كوفيد-19.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات بإرسال وحدتين إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعي، ومولدات أكسجين "نظرا لتفاقم الوضعية الوبائية بهذا البلد المغاربي الشقيق".

وقال البيان إن "المساعدات ستنقلها طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية، وإنها تأتي في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها وإن الوضع كارثي بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي، وفقا لرويترز.

وفي المجمل، سجلت تونس ما يزيد على 500 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16500 وفاة.

وقال مستشار لرئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي لرويترز اليوم الثلاثاء إن الغنوشي أُصيب بفيروس كورونا.